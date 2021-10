Kandahar | colpo al cuore dei Talebani

(Di sabato 16 ottobre 2021) L'Isis ha rivendicato la strage di, la roccaforte talebana in Afghanistan, dove un attentato contro una moschea sciita ha fatto almeno 47 morti e 70 feriti. In un comunicato pubblicato su ...

... 'L'attacco di ieri contro una moschea sciita anon si contraddistingue per la particolare ferocia, visto che lo Stato Islamico ha fatto ben di peggio in passato, ma per aver colpito una ...Il califfato rivendica la responsabilità dei 47 morti di. Tutti uccisi in un attentato suicida esplosivo nella Moschea sciita di Fatima, venerdì. Unche vale doppio. L'Isis ha infatti ...Il vanto principale dei talebani era di aver riportato la pace in Afghanistan e di essere in grado di garantire la sicurezza della popolazione.Se confermato, sarebbe la prima volta che l’Isis colpisce a Kandahar, una mossa che segnerebbe anche un nuovo capitolo nella sanguinosa storia del Paese: quello di una guerra tra l’Isis e i talebani.