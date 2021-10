Inter, Inzaghi: 'Irrati poteva fischiare ma abbiamo perso la testa' (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA - " Ci sta che l'arbitro non fischi o che l'avversario non metta fuori la palla , abbiamo perso la testa" . Chiaro, conciso, Inzaghi si arrabbia con i suoi per la mancata gestione della partita e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA - " Ci sta che l'arbitro non fischi o che l'avversario non metta fuori la palla ,la" . Chiaro, conciso,si arrabbia con i suoi per la mancata gestione della partita e ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 11 titolari scelti da Simone Inzaghi per #LazioInter #FORZAINTER ??? Powered by… - Inter : Le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning in vista di #LazioInter - Inter : ?? | CAMBIO 76'- Inzaghi effettua la sua quarta sostituzione ?? #Lautaro ?? @EdDzeko #LazioInter 1?-1? #FORZAINTER ???? - ffalcone9938 : RT @SimosTwitt: Pensiero onesto non richiesto: Lazio-Inter partita da 1X, noi ci arriviamo malino post nazionali, loro un po’ meglio e co… - DefMaybeDiego : RT @atos1982: @Inter Bravo Inzaghi!!! Te la sei venduta la partita!!! Complimenti!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi Lazio fatale per Inzaghi, nerazzurri ko a Roma 3 - 1 Calcio, applausi e cori per Simone Inzaghi dai laziali L'Inter, priva dei suoi sudamericani arrivati solo qualche ora prima (ma Lautaro e Correa erano comunque in panchina, e nel finale sono anche ...

Inter, Inzaghi: 'Irrati poteva fischiare ma abbiamo perso la testa' ROMA - " Ci sta che l'arbitro non fischi o che l'avversario non metta fuori la palla , abbiamo perso la testa" . Chiaro, conciso, Inzaghi si arrabbia con i suoi per la mancata gestione della partita e commenta così a Dazn l'episodio del secondo gol di Felipe Anderson che ha scatenato la rissa . "Abbiamo fatto la miglior partita ...

Lazio-Inter: Inzaghi e un mondo capovolto Corriere dello Sport Lazio-Inter, gol Anderson: Inzaghi lo accetta, Sarri è una furia Il tecnico biancoceleste non ha gradito la rissa dopo la rete: Queste scene si vedono solo in Italia, mi aspettavo di veder volare qualche cartellino rosso.

Inter, Inzaghi: "Abbiamo perso la testa, finale amaro" L'allenatore nerazzurro smorza le polemiche dopo il ko con la Lazio: "Il gol di Felipe Anderson? Potevano buttarla fuori, ma sono cose che succedono" ...

Calcio, applausi e cori per Simonedai laziali L', priva dei suoi sudamericani arrivati solo qualche ora prima (ma Lautaro e Correa erano comunque in panchina, e nel finale sono anche ...ROMA - " Ci sta che l'arbitro non fischi o che l'avversario non metta fuori la palla , abbiamo perso la testa" . Chiaro, conciso,si arrabbia con i suoi per la mancata gestione della partita e commenta così a Dazn l'episodio del secondo gol di Felipe Anderson che ha scatenato la rissa . "Abbiamo fatto la miglior partita ...Il tecnico biancoceleste non ha gradito la rissa dopo la rete: Queste scene si vedono solo in Italia, mi aspettavo di veder volare qualche cartellino rosso.L'allenatore nerazzurro smorza le polemiche dopo il ko con la Lazio: "Il gol di Felipe Anderson? Potevano buttarla fuori, ma sono cose che succedono" ...