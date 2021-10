Incendio Airola, il sindaco Buonanno “Quali azioni per Moiano?” (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A seguito dell’Incendio verificatosi nella zona industriale di Airola, chiedo nuovamente, come sindaco di Moiano, Quali misure l’Arpac intenda intraprendere per verificare se e Quali conseguenze si siano verificate sul nostro territorio”. Così il sindaco Giacomo Buonanno che già aveva, nella giornata di Venerdi, inviata una nota alla stessa Arpac nella quale si ponevano uguali interrogativi. “Moiano è confinante con Airola – prosegue Buonanno – L’Arpac intenderà effettuare approfondimenti sull’atmosfera e sul suolo anche a Moiano? Quale è il raggio di “pericolo” attorno al luogo del rogo? Per il momento, su indicazione dell’Asl, abbiamo adottato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A seguito dell’verificatosi nella zona industriale di, chiedo nuovamente, comedimisure l’Arpac intenda intraprendere per verificare se econseguenze si siano verificate sul nostro territorio”. Così ilGiacomoche già aveva, nella giornata di Venerdi, inviata una nota alla stessa Arpac nella quale si ponevano uguali interrogativi. “è confinante con– prosegue– L’Arpac intenderà effettuare approfondimenti sull’atmosfera e sul suolo anche a? Quale è il raggio di “pericolo” attorno al luogo del rogo? Per il momento, su indicazione dell’Asl, abbiamo adottato ...

