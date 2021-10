Il Provinciale torna oggi su Rai2: Ischia nella prima puntata (Di sabato 16 ottobre 2021) Riparte oggi su Rai2 alle 14:00 il viaggio di Federico Quaranta con Il Provinciale: nella prima puntata si vola a Ischia. oggi su Rai2 alle 14:00 riparte il viaggio de Il Provinciale, che andrà in onda ogni sabato sempre sul secondo canale RAI. nella prima puntata Federico Quaranta volerà a Ischia, l'isola del dialogo, un luogo dall'eterno confronto tra terra e mare, fra acqua e fuoco, tra storia e mito. Anche per questa nuova edizione Federico Quaranta si metterà in cammino per scoprire paesaggi, persone e valori di un Paese che non smette mai di sorprendere. Nel suo viaggio a Ischia, tra paesaggi fatti di roccia e di vapori che escono ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Ripartesualle 14:00 il viaggio di Federico Quaranta con Ilsi vola asualle 14:00 riparte il viaggio de Il, che andrà in onda ogni sabato sempre sul secondo canale RAI.Federico Quaranta volerà a, l'isola del dialogo, un luogo dall'eterno confronto tra terra e mare, fra acqua e fuoco, tra storia e mito. Anche per questa nuova edizione Federico Quaranta si metterà in cammino per scoprire paesaggi, persone e valori di un Paese che non smette mai di sorprendere. Nel suo viaggio a, tra paesaggi fatti di roccia e di vapori che escono ...

Advertising

AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Il Provinciale, il viaggio di Federico Quaranta riparte da Ischia. #IlProvinciale #Rai2 - APmagazineit : Il Provinciale, il viaggio di Federico Quaranta riparte da Ischia. #IlProvinciale #Rai2 - ssnowhyuganara : Raga dire che si torna in presenza dopo un mese che sono iniziate le lezioni voi non capite che grande disagio crea… - fviryjimin : RT @96KittyLuke: @ros_dlibyh Torna a fare la bucchina provinciale in strada rosanna - 96KittyLuke : @ros_dlibyh Torna a fare la bucchina provinciale in strada rosanna -