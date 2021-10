Guè Pequeno papà, la fidanzata Yusmary Ruano è incinta (Di sabato 16 ottobre 2021) Guè Pequeno papà: le foto arriva su Instagram e svelano anche il sesso del nascituro. La fidanza del rapper, Yusmary Ruano, è in dolce attesa. Sarà una bambina. Nelle scorse ore, Guè Pequeno aveva condiviso sui social alcuni contenuti, foto e video che lo vedevano rilassarsi. Ad accompagnarli la caption su Instagram “Big Daddy G”, all’apparenza priva di significato. Qualche ora dopo, invece, è stato svelato il segreto dietro quelle parole: Guè Pequeno diventa papà. Le foto dela gravidanza della modella Yusmary Ruano hanno raggiunto i social attraverso i profili dell’agenzia di organizzazione di eventi si è occupata di seguire la festa per l’annuncio del sesso del bambino. La coppia è in attesa di una femminuccia e lo ha ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Guè: le foto arriva su Instagram e svelano anche il sesso del nascituro. La fidanza del rapper,, è in dolce attesa. Sarà una bambina. Nelle scorse ore, Guèaveva condiviso sui social alcuni contenuti, foto e video che lo vedevano rilassarsi. Ad accompagnarli la caption su Instagram “Big Daddy G”, all’apparenza priva di significato. Qualche ora dopo, invece, è stato svelato il segreto dietro quelle parole: Guèdiventa. Le foto dela gravidanza della modellahanno raggiunto i social attraverso i profili dell’agenzia di organizzazione di eventi si è occupata di seguire la festa per l’annuncio del sesso del bambino. La coppia è in attesa di una femminuccia e lo ha ...

