Green pass, circolare urgente del viminale (Di sabato 16 ottobre 2021) La prefettura di Roma aveva già da giorni posto la questione e organizzato una serie di incontri per valutare cosa fare, dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass a partire dal 15 ottobre. Il prefetto Matteo Piantedosi ha incontrato il comune di Roma per verificare come e se applicare la normativa sul Green pass o mantenere il protocollo sanitario valido per il primo turno, tendendo per questa seconda opzione. Oggi la conferma dell'orientamento della prefettura di Roma è arrivata dalla circolare del ministero dell'Interno, che stabilisce che non si applicherà il Green pass a nessuno. La prefettura di Roma ha già diramato la comunicazione a tutti i comuni interessati dal voto.

