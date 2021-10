Green pass, a Torino tensioni tra anarchici ed estrema destra (Di sabato 16 ottobre 2021) A scaldare gli animi sono state le parole di una esponente anarchica salita sul palco: "Non farsi strumentalizzare dalle destre" Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 ottobre 2021) A scaldare gli animi sono state le parole di una esponente anarchica salita sul palco: "Non farsi strumentalizzare dalle destre"

Advertising

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - Margher94068651 : RT @Verdun75: Perché invece di parlare solo dei no green pass non parlano anche de 43 milioni di vaccinati che ieri sono andati tranquillam… - EureosCriss : RT @Stella82178745: La festicciole a Trieste è finita. Domattina i Portuali tornano a lavorare, non è chiaro se con il Green Pass o senza o… -