Grande Fratello Vip 6, bufera tra le sorelle Selassiè: " Speriamo ci dividano"

Nella casa del Grande Fratello vip 6 l'unione tra le sorelle Selassié inizia a scricchiolare soprattutto a causa delle nomination fatte durante l'ultima puntata del reality. Jessica e Lulù infatti erano completamente d'accordo su chi doveva andare in nomination, trovando questa volta contro il parere della sorella Clarissa, che aveva ben altro nome in mente. E' proprio quest'ultima a lamentarsi del fatto che, lei e le sorelle sono un unico concorrente in gara e questo, pare iniziare ad essere stretto per le tre principesse etiopi. Vediamo nel dettaglio quello che è successo dopo la fine della puntata.

Grande Fratello Vip 2021, la nomination delle Selassié

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, durante le nomination, Lulù e sua sorella Jessica si ...

