Ercolano | ritrovato tra gli scavi lo scheletro dell’ultimo fuggiasco Forse un soccorritore

(Di sabato 16 ottobre 2021)l’ultimo fuggitivo di. È stato scoperto tra glilomutilato di uomo. Che la potente eruzione del Vesuvio ha fermato a un passo dal mare. A 25 anni dagli ultimi, arriva una scoperta (documentata in esclusiva dall’Ansa) che porterà nuova luce sugli ultimi momenti di vita di. Seppellita come la vicina Pompei dall’eruzione del 79 d.C., trovato lo“Un ritrovamento da cui ci aspettiamo moltissimo”, sottolinea il direttore Francesco Sirano. Dal 2017 alla guida del Parco Archeologico, patrimonio dell’Umanità. I resti dell’uomo, un maschio di età matura, tra i 40 ed i 45 anni, sono stati trovati alla base dell’altissimo muro di pietra ...

Scavi dilo scheletro dell'ultimo fuggiasco. Lo scheletro parzialmente mutilato di uomo che la valanga di fuoco e gas sputata dal Vesuvio in eruzione ha fermato a un passo dal mare e dal ...(NAPOLI) - Lo scheletro di uomo di età compresa fra i 40 e i 45 anni anni è stato rinvenuto nel sito archeologico di. L'uomonon lontano dal mare stava tentando di fuggire dalla pioggia di lapilli, dall'aria irrespirabile e dall'avanzata della lava. Lo scheletro è parzialmente mutilato ma si ...Scoperto negli scavi archeologici di Ercolano lo scheletro di un uomo di circa 40 anni che ha tentato di salvarsi dall'eruzione del Vesuvio ...anni dagli ultimi scavi, arriva da Ercolano, documentata in esclusiva dall'ANSA, una scoperta che potrà portare nuova luce sugli ultimi momenti di vita della cittadina seppellita come la vicina Pompei ...