Dani Alves chiama il Barcellona: «Se hanno bisogno di me…» (Di sabato 16 ottobre 2021) Dani Alves, fresco di risoluzione con il San Paolo, ha lanciato un chiaro messaggio al Barcellona: le sue parole Dani Alves, fresco di risoluzione con il San Paolo, ha lanciato un chiaro messaggio al Barcellona. Le sue parole ai microfoni di Sport. Dani Alves – «L’unico posto al mondo in cui ho casa è Barcellona e se il Barça crede di aver bisogno di me deve soltanto chiamarmi. Dopo la rottura con loro ho deciso di fare un po’ di vacanza, chiaramente allenandomi, in attesa che il mercato apra e possa firmare con una squadra. Cerco un club che mi permetta di competere con i grandi e lottare per vincere titoli, come lo sono stati Siviglia, Barcellona, Juventus e tutti gli altri ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021), fresco di risoluzione con il San Paolo, ha lanciato un chiaro messaggio al: le sue parole, fresco di risoluzione con il San Paolo, ha lanciato un chiaro messaggio al. Le sue parole ai microfoni di Sport.– «L’unico posto al mondo in cui ho casa èe se il Barça crede di averdi me deve soltantormi. Dopo la rottura con loro ho deciso di fare un po’ di vacanza, chiaramente allenandomi, in attesa che il mercato apra e possa firmare con una squadra. Cerco un club che mi permetta di competere con i grandi e lottare per vincere titoli, come lo sono stati Siviglia,, Juventus e tutti gli altri ...

