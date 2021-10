Convocati Verona per il Milan: due assenti per Tudor (Di sabato 16 ottobre 2021) La lista dei Convocati del Verona in vista del match di questa sera contro il Milan a San Siro: le scelte dell’allenatore Tudor Igor Tudor ha diramato la lista dei Convocati del suo Hellas Verona per il match di questa sera contro il Milan. Ecco i 2?3? Convocati di mister #Tudor per #MilanVerona #DaiVerona #SerieATIM #difendiamolA pic.twitter.com/lYJCCJdFlU— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 16, 2021 Il tecnico gialloblù deve rinunciare a Frabotta e Dawidowicz. Ecco di seguito i giocatori a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) La lista deidelin vista del match di questa sera contro ila San Siro: le scelte dell’allenatoreIgorha diramato la lista deidel suo Hellasper il match di questa sera contro il. Ecco i 2?3?di mister #per ##Dai#SerieATIM #difendiamolA pic.twitter.com/lYJCCJdFlU— HellasFC (@HellasFC) October 16, 2021 Il tecnico gialloblù deve rinunciare a Frabotta e Dawidowicz. Ecco di seguito i giocatori a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Ibrahimovic torna tra i convocati: Milan-Verona dalle 20 in diretta su Sky Sport #SkySerieA #SerieA #SkySport… - Federugby : ?? #Italrugby Ufficializzata la lista degli atleti convocati per il raduno in preparazione dell'@autumnnations, i… - notizie_milan : Milan-Verona, i convocati di Tudor - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Verona, i convocati di Tudor: out Frabotta e Dawidowicz - gilnar76 : Convocati Verona per il #Milan, le scelte di Tudor per il match di San Siro #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… -