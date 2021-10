Cibo da strada a Napoli | il più buono nei quartieri spagnoli | Il Vascio

(Di sabato 16 ottobre 2021) Neidove il rito dello street food,da, è nato perché in casa non c’era spazio per mangiare spopola ilDA STADA AI. Lo “street food” -ildi– quello che si mangia all’aperto, in piedi, senza posate – è legato a doppio nodo a molta della tradizione gastronomica del nostro Paese. Soprattutto al Centro-Sud: un po’ c’entra il clima, ma a– come spiega Fabio Zizolfi, voce della Radioe ambasciatore semi-ufficiale del rione – la spiegazione sta nello storico affollamento delle case: neipopolari, “in un basso (una singola ...

La Repubblica

Nei Quartieri spagnoli dove il rito dello street food, cibo da strada, è nato perché in casa non c'era spazio per mangiare spopola il Vascio.