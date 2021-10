Capelli silver: il nuovo look di Megan Fox (Di sabato 16 ottobre 2021) Megan Fox ha optato per un coraggioso restyling e ha detto addio alla sua lunga chioma scura. Anziché il classico color mogano, che ha sfoggiato in lungo e in largo di recente sui red carpet, l’attrice ha voluto osare presentando al popolo del web una nuova acconciatura. I suoi Capelli adesso sono silver, un aspetto che rappresenta appieno (parola di Megan Fox) “la figlia del diavolo“. Dalla didascalia, capiamo che l’attrice ha scelto di tingersi i Capelli di grigio per un ruolo cinematografico. Di recente, infatti, è stata inserita nel cast del film thriller Johnny & Clyde. Megan Fox cambia hair look: i Capelli silver Certo è che potrebbe trattarsi anche di una parrucca. Tuttavia il suo hair stylist di fiducia, Miles Jeffries, ha ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021)Fox ha optato per un coraggioso restyling e ha detto addio alla sua lunga chioma scura. Anziché il classico color mogano, che ha sfoggiato in lungo e in largo di recente sui red carpet, l’attrice ha voluto osare presentando al popolo del web una nuova acconciatura. I suoiadesso sono, un aspetto che rappresenta appieno (parola diFox) “la figlia del diavolo“. Dalla didascalia, capiamo che l’attrice ha scelto di tingersi idi grigio per un ruolo cinematografico. Di recente, infatti, è stata inserita nel cast del film thriller Johnny & Clyde.Fox cambia hair: iCerto è che potrebbe trattarsi anche di una parrucca. Tuttavia il suo hair stylist di fiducia, Miles Jeffries, ha ...

