Benji e Bella Thorne a Verissimo raccontano il loro amore | “Ci sposeremo due volte”

Arrivano Benji e Bella Thorne a Verissimo e Silvia Toffanin fa notare che trasudano amore e felicità. Il cantautore e l'attrice, infatti, convoleranno a nozze molto presto dopo la proposta di matrimonio arrivata proprio sul set di Time Is Up, la prima prova da attore di Benjamin Mascolo che per l'occasione ha recitato in inglese. Il plauso alla coppia, del resto, è arrivato dalla stessa regista Elisa Amoruso che ha trovato in Bella Thorne una valida complice per incoraggiare Benji a dare il meglio di sé. La Amoruso, del resto, ha assistito a quella proposta di matrimonio durante l'ultimo giorno di riprese e lo ha raccontato con divertimento alla Festa del Cinema di Roma.

