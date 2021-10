“Bella Ciao” e pugni chiusi: a piazza San Giovanni la passerella di sinistra beffa il silenzio elettorale (Di sabato 16 ottobre 2021) pugni chiusi, Avanti popolo, bandiere rosse e l’immancabile Bella Ciao, che ha chiuso il comizio. Pardon, la manifestazione. A piazza San Giovanni oggi ha fatto sfoggio di sé tutto l’armamentario tipico della sinistra più a sinistra, ma a sentire gli organizzatori in piazza c’era «l’Italia». Si badi bene, però, non un’Italia qualsiasi, ma «l’Italia migliore» come non ha mancato di rivendicare la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. Insomma, tutto come da copione, compreso l’immancabile vizio della sinistra di mettersi su un piedistallo, che in questo caso aveva la forma di un palco. Il palco antifascista. Landini pressa il governo sull’agenda politica Gli organizzatori hanno parlato prima di 100mila, poi di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021), Avanti popolo, bandiere rosse e l’immancabile, che ha chiuso il comizio. Pardon, la manifestazione. ASanoggi ha fatto sfoggio di sé tutto l’armamentario tipico dellapiù a, ma a sentire gli organizzatori inc’era «l’Italia». Si badi bene, però, non un’Italia qualsiasi, ma «l’Italia migliore» come non ha mancato di rivendicare la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. Insomma, tutto come da copione, compreso l’immancabile vizio delladi mettersi su un piedistallo, che in questo caso aveva la forma di un palco. Il palco antifascista. Landini pressa il governo sull’agenda politica Gli organizzatori hanno parlato prima di 100mila, poi di ...

Advertising

luigicrocini : 'Mai più fascismi', la manifestazione si chiude con 'Bella Ciao': tutta la piazza balla - Codename47_91 : @matteosalvinimi Che poi ?? che non sei altro, Bella ciao non è di sinistra, è di tutti, tranne che dei fan dell'inv… - massimobordonar : RT @VIOLA_MARTELLA: - pesec72752 : RT @guenda_ggoria: È stata una serata emozionante e che ricorderò per sempre. Ciao ?@GrandeFratello?! Chiudo la mia avventura con la notizi… - itzmeUltra : Bella ciao -