Ballottaggio Roma 2021: date, sondaggi e quando arriveranno i risultati (Di sabato 16 ottobre 2021) Si avvicina il giorno in cui Roma sceglierà il prossimo sindaco. Né Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, né Enrico Michetti, candidato del centrodestra, hanno raggiunto al primo turno il 50% dei voti. Molte dei voti sono andati a Carlo Calenda, terzo in ordine di preferenza, e Virginia Raggi, che invece si è posizionata ultima tra i quattro finora indicati. Il primo, invece, è stato Enrico Michetti, che ha ottenuto con la sua coalizione il 30,15%. Gualtieri, invece, il 27,03%. E ora stanno cercando di convincere gli elettori del Movimento 5 Stelle, ma anche tutti coloro che hanno espresso la propria preferenza per la lista civica di Calenda. Leggi anche: Elezioni Roma 2021, l'elenco completo dei candidati sindaco e tutte le liste: chi sono gli aspiranti consiglieri comunali Ballottaggio ...

