Ancora in attesa del rimborso DAZN per clienti TIM VISION, cosa fare (Di sabato 16 ottobre 2021) Il rimborso DAZN per clienti TIM VISION resta una chimera in diversi casi. In questo ottobre inoltrato, in molti si sarebbero aspettati di ricevere l'indennizzo da parte della piattaforma di streaming dopo il down del giorno 23 settembre, in particolare durante la sfida che ha visto protagoniste Napoli e Sampdoria. Mentre il risarcimento è giunto a destinazione per chiunque abbia sottoscritto un abbonamento con il servizio, chi ha un contratto con l'operatore telefonico è rimasto indietro nell'operazione, almeno in molti casi appunto. Le modalità per il rimborso DAZN per i clienti TIM VISION dovevano essere decise dall'operatore e si è andati nella direzione dello storno in fattura della quota relativa proprio al servizio di streaming. Peccato che ...

