Amici, Aka7even racconta il suo libro: “Sincero e senza filtri” (Di sabato 16 ottobre 2021) Aka7even, dopo l’esperienza dello scorso anno ad Amici 20, ha annunciato il nuovo grande progetto di quest’anno. Il cantante, infatti, ha scritto il suo primo romanzo, edito Mondadori. Su Instagram, Aka7even ha risposto alle domande dei fan raccontando qualcosa in più su questo libro. Aka7even è stato uno dei finalisti della scorsa edizione di Amici. Il cantante, solo qualche giorno fa, ha stupito tutti i suoi fan rivelando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 16 ottobre 2021), dopo l’esperienza dello scorso anno ad20, ha annunciato il nuovo grande progetto di quest’anno. Il cantante, infatti, ha scritto il suo primo romanzo, edito Mondadori. Su Instagram,ha risposto alle domande dei fanndo qualcosa in più su questoè stato uno dei finalisti della scorsa edizione di. Il cantante, solo qualche giorno fa, ha stupito tutti i suoi fan rivelando Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GaudiusoMartina : Livello concentrazione mentre studio Aka7even, mi ci vorrebbe ogni volta un Deddy per la cazziata. #Amici20… - DjGianky : @Carone_Official cosa pensi di @Aka7evenreal anche lui come te sta per fare uscire un libro subito dopo AMICI #aka7even - GiuseppeporroIt : Amici 20, Raffaele Renda lancia una frecciatina ad Aka7even dopo l'annuncio del suo libro? (FOTO) #amici20… - vedovaanera : non so se è un buon segno aver sognato di andare a mirabilandia con aka7even sangiovanni e deddy per altro noi amic… - about_auri06 : RT @streamakasette: 'aka7even racconta chi è Luca'. pensare che quando entrò ad amici non volesse mostrare nemmeno il suo lato 'sensibile'… -