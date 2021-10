Al via “Ballando con le stelle”, sfida con “Tu si que vales”: la tv del 16 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 16 ottobre su RaiUno alle 20.35 prenderà il via la nuova stagione di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, sono pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Ogni coppia porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione. Queste le coppie in pista: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 16su RaiUno alle 20.35 prenderà il via la nuova stagione di “con le”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, sono pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Ogni coppia porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione. Queste le coppie in pista: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca ...

