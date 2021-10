Weekend tra sole e qualche temporale: ecco dove (Di venerdì 15 ottobre 2021) Weekend di sole ma anche di qualche temporale in Italia. L’imminente fine settimana vedrà il ritorno sulla scena italiana dell’alta pressione delle Azzorre, la grande assente dell’estate italiana. La sua avanzata verso l’Italia sarà graduale per cui alcune zone del Sud risentiranno ancora di una certa instabilità atmosferica. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che dopo un venerdì in gran parte soleggiato salvo per una maggior nuvolosità presente al Sud, sabato giungeranno alcune piogge o anche temporali sulla Sardegna settentrionale, sul resto del Paese invece il sole la farà da padrone, anche se sarà meno presente al Sud dove le nubi saranno diffuse. Domenica mentre in Sardegna il tempo migliorerà decisamente, peggiorerà invece in Sicilia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021)dima anche diin Italia. L’imminente fine settimana vedrà il ritorno sulla scena italiana dell’alta pressione delle Azzorre, la grande assente dell’estate italiana. La sua avanzata verso l’Italia sarà graduale per cui alcune zone del Sud risentiranno ancora di una certa instabilità atmosferica. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che dopo un venerdì in gran parteggiato salvo per una maggior nuvolosità presente al Sud, sabato giungeranno alcune piogge o anche temporali sulla Sardegna settentrionale, sul resto del Paese invece illa farà da padrone, anche se sarà meno presente al Sudle nubi saranno diffuse. Domenica mentre in Sardegna il tempo migliorerà decisamente, peggiorerà invece in Sicilia ...

