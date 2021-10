Venezia, parla Johnsen: "Presto mi vedo in un Top club" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Certo però non si può dire che gli manchi l'autostima e la determinazione, come mostra nel corso di un'intervista dalle pagine della Gazzetta dello Sport: 'Avevo parecchie offerte in Norvegia e in ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Certo però non si può dire che gli manchi l'autostima e la determinazione, come mostra nel corso di un'intervista dalle pagine della Gazzetta dello Sport: 'Avevo parecchie offerte in Norvegia e in ...

Advertising

TirrenoLivorno : Roberto Massucci spiega la strategia per affrontare le notti “calde”: «Prevalga il buonsenso, confido anche nella t… - SanremoAncheNoi : RT @numaechos: Indexmusic parla di 'SHINE IN VENICE' - audiovisivo di @numaechos per @OlzeMusic (OlzeTv) powered by @SkyItalia - Quarta pun… - numaechos : Indexmusic parla di 'SHINE IN VENICE' - audiovisivo di @numaechos per @OlzeMusic (OlzeTv) powered by @SkyItalia - Q… - rechosrecords : Indexmusic parla di 'SHINE IN VENICE' - audiovisivo di @numaechos per @OlzeMusic (OlzeTv) powered by @SkyItalia - Q… - silvertongue77 : @HetzBib Mi verrebbe da dire Paolini, quando parla dei trasporti a Venezia… -