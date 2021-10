Un’azienda statunitense ha montato un fucile su un robot a quattro zampe

Leggi su wired

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’unità Vision 60 di Ghostics, equipaggiata con il sistema Spur (Foto: Sword defense systems)Negli ultimi anni isono stati uno degli sviluppi più interessanti dellaica. Agili, in grado di attraversare ambienti altrimenti irraggiungibili per macchine su ruote, vengono già usati in operazioni militari di ricognizione o come supporto per i trasporti. Quindi, che qualcuno gli installasse sopra un’arma era solo questione di tempo. L’aziendaSword, specializzata nella produzione e vendita di armamenti, ha prodotto un arma compatibile per essere montata su diverse piattaformeiche. L’arma è stata chiamata Spur (Special purpose unmanned rifle) e si tratta sostanzialmente di undi precisione, con zoom ...