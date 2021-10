Silvia Salemi, da Sanremo a Star in the star: cosa fa oggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Silvia Salemi è stata una delle grandi protagoniste di "star in the star", dove ha interpretato Lady Gaga, ma tutti la ricordano anche per la sua fortunata partecipazione al Festival di Sanremo. Una grande avventura ricca di emozioni quella che ha fatto la cantante siciliana nel programma condotto da Ilary Blasy, che l'ha portata al gran finale e allo svelamento della sua identità. La sua voce ha conquistato la giuria, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci, che l'ha premiata nonostante non abbia capito chi si nascondesse sotto i vistosi vestiti di Lady Gaga. La passione di Silvia per la musica è sempre stata viva e ha continuato a coltivarla anche dopo Sanremo. L'artista, originaria di Palazzolo Acreide, nel ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 15 ottobre 2021)è stata una delle grandi protagoniste di "in the", dove ha interpretato Lady Gaga, ma tutti la ricordano anche per la sua fortunata partecipazione al Festival di. Una grande avventura ricca di emozioni quella che ha fatto la cantante siciliana nel programma condotto da Ilary Blasy, che l'ha portata al gran finale e allo svelamento della sua identità. La sua voce ha conquistato la giuria, composta da Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci, che l'ha premiata nonostante non abbia capito chi si nascondesse sotto i vistosi vestiti di Lady Gaga. La passione diper la musica è sempre stata viva e ha continuato a coltivarla anche dopo. L'artista, originaria di Palazzolo Acreide, nel ...

