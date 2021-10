Roncadin | assente il 15% degli addetti | a rischio la produzione

Leggi su udine20

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel primo giorno di introduzione del Green Pass si è registrato qualche problema alladi Meduno (PN), azienda con oltre 750 dipendenti specializzata nelladi pizze surgelate per il mercato nazionale e internazionale. Venerdì 15 ottobre, giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde sui luoghi di lavoro, non ci sono stati allontanamenti o tensioni in azienda, tuttavia una quota pari al 15%allanon si è presentata ai tornelli. «Sapevamo che il 15 ottobre sarebbe stata una giornata critica e nei giorni scorsi ci eravamo preparati a predisporre eventuali riprogrammazioni dei turni di lavoro – spiega l’amministratore delegato Dario–. Naturalmente nei primi giorni di introduzione della nuova norma ci sono sempre da ...