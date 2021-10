Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, la sfida dei parenti delle vittime: essere ammessi come parte civile. Il legale: “Risarcimenti di As… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, al via l’udienza preliminare. Il procuratore Pinto: “Quadro di estrema incuria e cinismo, ora serve… - ilpost : La presidenza del Consiglio e il ministero delle Infrastrutture si costituiranno parte civile nel processo sul crol… - isamiccoli52 : RT @Affaritaliani: Ponte Morandi, parenti vittime: Stato parte civile bella notizia - ComunediGenova : Il Comune di Genova si è costituito #partecivile nel processo del crollo del ponte Morandi. L’istanza è stata prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi

Lo ha affermato Egle Possett i, portavoce del comitato in ricordo delle vittime deldi Genova , oggi all'uscita dal tribunale nel capoluogo ligure dopo la prima udienza preliminare nel ...Lo ha detto la portavoce del comitati dei parenti delle vittime del, Egle Possetti, al termine della prima udienza preliminare del maxi processo sul crollo del viadotto sul torrente ...GENOVA - E' slittata all'8 novembre la prima udienza preliminare per il crollo del ponte Morandi del 18 agosto 2018, con 43 vittime, delle quali tre dell'alessandrino: Marta Danisi (nella foto col fid ...Nel giorno in cui ha inizio l'udienza preliminare del maxi processo per il crollo del ponte Morandi a Genova, è stata depositata l'istanza di ricusazione del giudice Paola Faggioni. A presentare la ri ...