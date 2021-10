Partitissima Lazio - Inter | nerazzurri senza X primo tempo

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ritorno all'Olimpico da avversario di Simone Inzaghi è solo uno dei mille temi racchiusi in. Biancocelesti con 6 punti in meno in classifica rispetto ai, sulla carta ...

Il ritorno all'Olimpico da avversario di Simone Inzaghi è solo uno dei mille temi racchiusi in- Inter . Biancocelesti con 6 punti in meno in classifica rispetto ai nerazzurri, sulla carta favoriti (per le quote ) in uno dei due big match dell'ottava giornata di Serie A . L'altro piatto ...Il calendario è tiranno anche nei confronti dei nerazzurri, che, prima di ospitare la Juve, saranno di scena all'Olimpico contro ladi Sarri. Due partite complicate preludio alla...Lazio-Inter show, fai i tuoi pronostici con le partite di Serie A! Il diesel nerazzurro nel fortino biancoceleste. I nerazzurri sbarcano a Roma col miglior attacco della Serie A, ...