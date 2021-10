Occhiuto: Santelli in assoluto miglior presidente della Calabria (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Jole Santelli è stato il primopresidente donna della Calabria, ma in assoluto il migliorpresidente della Regione. Ha dimostrato che ci può essere unaCalabria con grande classe dirigente, che non si ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Joleè stato il primodonna, ma inilRegione. Ha dimostrato che ci può essere unacon grande classe dirigente, che non si ...

