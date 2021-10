Martinelli trova poco spazio | l’Arsenal ha deciso il suo futuro

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Gabrielpotrebbe essere vicino alla cessione. L’attaccante è stato fatto fuori dal progetto del. Il brasiliano dovrebbe lasciare i Gunners perre piùin un’altra squadra. L’affare di mercato dovrebbe svilupparsi già nel mercato di riparazione di gennaio. Secondo quanto riferito da 90Min, il club londinese però non vorrebbe dare il giocatore in prestito. Arteta,allenatore,Arsenal Attualmente non si conoscono i club interessati al profilo dell’attaccante. I prossimi mesi daranno delle risposte. LEGGI ANCHE: Lacazette vicino all’addio: due destinazioni possibili L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.