Manuel Bortuzzo ritrova Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini al GF Vip | forte emozione per il ragazzo

(Di sabato 16 ottobre 2021)entrano nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa speciale a. Il trio è accomunato da unrapporto di amicizia e per il giovane concorrente del reality l’è palpabile. “I miei due idoli da bambino” le parole didopo aver ascoltato i messaggi di incoraggiamento dei due assi del nuoto.incontrasono graditissimi ospiti del Grande Fratello Vip che, per una sera, li accoglie nella Casa con un ...

Advertising

danitrash77 : Manuel Bortuzzo deve imparare che bisogna dire anche le bestemmie #gfvip - benjamn_boliche : RT @fanpage: #Gfvip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini regalano a Manuel un momento davvero emozionante - GFVIP20201 : Comunque Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano tutto insieme che dire…BELLI BELLI… - occhio_notizie : Una bellissima sorpresa per Manuel Bortuzzo al #gfvip6?? - fanpage : #Gfvip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini regalano a Manuel un momento davvero emozionante -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

GF VIP Gf Vip,uscirà dalla Casa? Un problema di... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino: 'Ci crede solo ...GF VIP Gf Vip,uscirà dalla Casa? Un problema di... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip Gf Vip, Mirko chiede la mano di Guenda ad Amedeo Goria: 'Non sono un ...Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini entrano nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa speciale a Manuel Bortuzzo. Il trio è accomunato da un forte rapporto di amicizia e per il giovane c ...Manuel Bortuzzo, arriva la frecciatina di Massimiliano Rosolino: "Hai messo alla prova Lulù" Manuel Bortuzzo ha appena incontrato nella casa del Grande ...