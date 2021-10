L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale per un’infezione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Martedì non collegata al coronavirus: lo ha comunicato giovedì il suo portavoce, Angel Ureña, il quale ha aggiunto che Clinton è «in via di guarigione e Leggi su ilpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Martedì non collegata al coronavirus: lo ha comunicato giovedì il suo portavoce, Angel Ureña, il quale ha aggiunto cheè «in via di guarigione e

Advertising

ilpost : L’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale per un’infezione - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Ecco uno scambio di vedute sulla continuità territoriale aerea con l'ex presidente della Regione #Sardegna e deputato di For… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Usa, l’ex presidente Bill Clinton è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Los Angeles: “Ora sta bene. Non… - sandra06464030 : RT @SardegnaG: Ecco uno scambio di vedute sulla continuità territoriale aerea con l'ex presidente della Regione #Sardegna e deputato di For… - infoitestero : Usa, l'ex presidente Bill Clinton in terapia intensiva per una infezione del sangue -