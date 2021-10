Juventus-Sassuolo, da oggi vendita libera per il turno infrasettimanale all’Allianz Stadium (Di venerdì 15 ottobre 2021) Finalmente è arrivato il via libera anche per i non tesserati o ex abbonati. Da oggi tutti coloro che vorranno andare all’Allianz Stadium per assistere alla partita tra Juventus e Sassuolo, potranno acquistare il loro biglietto. L’annuncio arriva direttamente da Twitter sul profilo ufficiale della società piemontese. Dopo la partita contro la Roma questa domenica, la Vecchia Signora dovrà affrontare due trasferte molto difficili. Prima il lungo viaggio in terra russa per la terza partita del girone di Champions League contro lo Zenit mercoledì 20 Ottobre. Poi a Milano per il derby d’Italia contro l’Inter, scontro diretto per lo scudetto che sarà domenica 24 Ottobre. Infine mercoledì 27 il ritorno in casa della Juventus per la decima giornata di Serie A contro il ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Finalmente è arrivato il viaanche per i non tesserati o ex abbonati. Datutti coloro che vorranno andareper assistere alla partita tra, potranno acquistare il loro biglietto. L’annuncio arriva direttamente da Twitter sul profilo ufficiale della società piemontese. Dopo la partita contro la Roma questa domenica, la Vecchia Signora dovrà affrontare due trasferte molto difficili. Prima il lungo viaggio in terra russa per la terza partita del girone di Champions League contro lo Zenit mercoledì 20 Ottobre. Poi a Milano per il derby d’Italia contro l’Inter, scontro diretto per lo scudetto che sarà domenica 24 Ottobre. Infine mercoledì 27 il ritorno in casa dellaper la decima giornata di Serie A contro il ...

Advertising

FantaCons : CONSIGLI 8^ GIORNATA - CENTROCAMPISTI Consigliati ? #Brozovic (vs Lazio) ? #Candreva (vs Cagliari) ? #Tonali (vs V… - MauroMorrone15 : @Marco562017 @kravotz @fstvrgrnr Juventus-Sassuolo, curva primo anello 33€, secondo anello 28€... - danitello80 : Helgas Serie A-runde m/tips ?????? L Spezia - Salernitana H Lazio - Inter B Milan - Verona U S Cagliari - Sampdoria… - ViyatuSports : 6.30pm Empoli vs Atalanta Genoa vs Sassuolo Udinese vs Bologna 9.30pm - Napoli vs Torino 18/10 - 12.15am Juventus… - ItalianSerieA : New post: Italienische Serie A: Juventus FC – Sassuolo Tickets Kaufen, 2021-10-27, Juventus Stadium, Turin, Italien -