Juventus-Roma, senza Morata e Abraham sarà duello Kean-Shomurodov (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le condizioni di Morata e Abraham Juventus-Roma è una gara condizionata da tante assenze e giocatori che non sanno ancora se potranno esserci o meno. Tra questi ci sono anche i due centravanti, Morata e Abraham. Per quando riguarda il giocatore bianconero, sicuramente non potrà prendere parte al big match a causa dell’infortunio subito contro la Sampdoria prima della sosta Nazionali. Già a seguito degli esami strumentali non si prospettava un problema di poco conto, tanto che il suo rientro era previsto non prima del match di mercoledì prossimo contro lo Zenit. Negli ultimi giorni, però, sembra che possa rientrare addirittura dopo e a rischio ci sono anche i match contro l’Inter e la gara di ritorno contro lo Zenit. Quello che è certo, in ogni caso, è che domenica non ci ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le condizioni diè una gara condizionata da tante assenze e giocatori che non sanno ancora se potranno esserci o meno. Tra questi ci sono anche i due centravanti,. Per quando riguarda il giocatore bianconero, sicuramente non potrà prendere parte al big match a causa dell’infortunio subito contro la Sampdoria prima della sosta Nazionali. Già a seguito degli esami strumentali non si prospettava un problema di poco conto, tanto che il suo rientro era previsto non prima del match di mercoledì prossimo contro lo Zenit. Negli ultimi giorni, però, sembra che possa rientrare addirittura dopo e a rischio ci sono anche i match contro l’Inter e la gara di ritorno contro lo Zenit. Quello che è certo, in ogni caso, è che domenica non ci ...

Advertising

juventusfc : In campo al #TrainingCenter, oggi insieme al Chieri! ???? - JuventusTV : Fra i #Protagonisti di #JuveRoma non può mancare @delpieroale . In gol ?? in tre stadi contro i giallorossi... ??… - juventusfc : Focus ??Alla scoperta dei numeri sull' @OfficialASRoma ?? - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: La storia dice Juventus nelle sfide contro la Roma. Si scommette anche sull'assist di Chiesa e sul rosso a Mourinho http… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA I #Juventus, senti #Nedved: 'Con la #Roma sarà una partita bellissima' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma I due big match che potrebbero seriamente orientare il campionato Nel ricco programma che si snoderà tra sabato e lunedì sera, spiccano due big match: Lazio - Inter e Juventus - Roma. La sfida dell'Olimpico, in programma sabato alle 18 dopo lo scontro salvezza tra ...

Roma, Shomurodov in campo: con o senza Abraham Nonostante il fascino di Juventus - Roma non è il momento di rischiare. In primis perché dando un'occhiata al calendario (Napoli, Cagliari e Milan) il rischio di uno stop più lungo va scongiurato. E ...

Juventus-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com I due big match che potrebbero seriamente orientare il campionato Nel ricco programma che si snoderà tra sabato e lunedì sera, spiccano due big match: Lazio-Inter e Juventus-Roma. La sfida dell'Olimpico, in programma sabato alle 18 dopo lo scontro salvezza tra ...

Paratici all’assalto: colpo dalla Juventus, spunta l’ipotesi scambio È possibile infatti che il calciatore venga sacrificato per provare ad acquistare nuovi elemento in altri reparti, in particolare c’è necessità a centrocampo. La Juventus infatti potrebbe anche decide ...

Nel ricco programma che si snoderà tra sabato e lunedì sera, spiccano due big match: Lazio - Inter e. La sfida dell'Olimpico, in programma sabato alle 18 dopo lo scontro salvezza tra ...Nonostante il fascino dinon è il momento di rischiare. In primis perché dando un'occhiata al calendario (Napoli, Cagliari e Milan) il rischio di uno stop più lungo va scongiurato. E ...Nel ricco programma che si snoderà tra sabato e lunedì sera, spiccano due big match: Lazio-Inter e Juventus-Roma. La sfida dell'Olimpico, in programma sabato alle 18 dopo lo scontro salvezza tra ...È possibile infatti che il calciatore venga sacrificato per provare ad acquistare nuovi elemento in altri reparti, in particolare c’è necessità a centrocampo. La Juventus infatti potrebbe anche decide ...