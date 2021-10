Ita Airways le rotte e le tariffe: le offerte da acquistare subito (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si chiude l’era di Alitalia, inizia Ita Airways. Come funziona, quali sono le rotte, le tariffe e il costo dei biglietti della nuova compagnia aerea. Le migliori offerte Il primo decollo nel maggio del 1947 da Torino, l’ultimo atterraggio il 14 ottobre 2021. Nel mezzo 74 anni di Storia italiana, di voli, di viaggi, di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si chiude l’era di Alitalia, inizia Ita. Come funziona, quali sono le, lee il costo dei biglietti della nuova compagnia aerea. Le miglioriIl primo decollo nel maggio del 1947 da Torino, l’ultimo atterraggio il 14 ottobre 2021. Nel mezzo 74 anni di Storia italiana, di voli, di viaggi, di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : Livrea azzurra e tricolore sulla coda: ecco gli aerei della nuova compagnia Ita Airways - Corriere : ?? Per il momento verrà usato Alitalia, ma sono in arrivo i nuovi aerei che porteranno il brand Ita Airways. Che fin… - sole24ore : Atterrato a Bari il primo volo Ita Airways da Milano Linate. Il presidente Altavilla: compagnia non nasce per resta… - ontoxy : RT @spinozait: Il primo giorno di attività di Ita Airways è andato bene: non è fallita. [@Lazzaro1969] - LaStampaTV : VIDEO | Ita Airways, lo spot della nuova compagnia di bandiera italiana -