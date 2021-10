Il Pg della Cassazione (fratello di un senatore Pd) chiede di tagliare lo stipendio al giudice no Green Pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Procuratore Generale Giovanni Salvi, fratello del senatore del Pd, Cesare Salvi, ha chiesto ai consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per il giudice della corte d’appello di Messina Angelo Giorgianni. La misura cautelare disciplinare è stata chiesta al Csm dal procuratore generale della Cassazione a seguito delle dichiarazioni rilasciate, durante la manifestazione no Green Pass di sabato scorso a Roma, da Giorgianni. E ora la sezione disciplinare del Csm dovrà esaminare la richiesta il prossimo giovedì in un’udienza a porte chiuse. Intanto a palazzo dei Marescialli, dopo la sollecitazione della corrente di sinistra dei magistrati Area, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Procuratore Generale Giovanni Salvi,deldel Pd, Cesare Salvi, ha chiesto ai consiglieri del Consiglio SuperioreMagistratura, la sospensione dalle funzioni e dalloper ilcorte d’appello di Messina Angelo Giorgianni. La misura cautelare disciplinare è stata chiesta al Csm dal procuratore generalea seguito delle dichiarazioni rilasciate, durante la manifestazione nodi sabato scorso a Roma, da Giorgianni. E ora la sezione disciplinare del Csm dovrà esaminare la richiesta il prossimo giovedì in un’udienza a porte chiuse. Intanto a palazzo dei Marescialli, dopo la sollecitazionecorrente di sinistra dei magistrati Area, ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Pg della Cassazione (fratello di un senatore Pd) chiede di tagliare lo stipendio al giudice no Green Pass… - 70_avelino : RT @confundustria: “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra” per la Cassazione scriverlo è corretto. Nessuna diffamazione è stata commessa a… - GiorgioAntonel1 : RT @confundustria: “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra” per la Cassazione scriverlo è corretto. Nessuna diffamazione è stata commessa a… - PaoloX68 : RT @confundustria: “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra” per la Cassazione scriverlo è corretto. Nessuna diffamazione è stata commessa a… - GiorgioAntonel1 : RT @tranellio: Oggi sul F.Q. NESSUNA DIFFAMAZIONE “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra”: per la Cassazione scriverlo è corretto. Infat… -