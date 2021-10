I giovani ricordano la Shoah, online la mostra digitale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nell’ambito delle attività promosse dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il 6 ottobre è stata presentata la mostra digitale “I giovani ricordano la Shoah” alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Noemi di Segni, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nell’ambito delle attività promosse dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il 6 ottobre è stata presentata la“Ila” alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), Noemi di Segni, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : I giovani ricordano la Shoah, online la mostra digitale - MarcoRCapelli : @liliaragnar Mi ricordano i campi di lavoro che Amazon preparava in Germania per i giovani lavoratori spagnoli che… - pArtecipArte : RT @RaiScuola: La mostra 'I giovani ricordano la Shoah' raccoglie online alcuni dei lavori elaborati dagli studenti che hanno partecipato a… - bloomingkiku_ : @TsuchigoBeru la mia teoria è che siano lì da quando sono giovani e, ormai anziani, non ricordano più perchè effett… - RaiScuola : La mostra 'I giovani ricordano la Shoah' raccoglie online alcuni dei lavori elaborati dagli studenti che hanno part… -