Gualtieri | rilanciare corpo Polizia Locale in vista nuove sfide

Roma – "Il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale svolge un ruolo fondamentale per la città di Roma, per i suoi cittadini e per la sua Amministrazione." "Le sfide che la Capitale ha di fronte sono molteplici e sono molte anche le opportunità da cogliere, prime tra tutte PNRR, Giubileo e candidatura ad Expo 2030, così come la necessaria riforma della governance di Roma Capitale, che sarà una delle nostre priorità." "Per questo, è fondamentale valorizzare e rilanciare il corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che dovrà avere anche un ruolo importante di monitoraggio e tutela anche per quanto riguarda i temi della transizione ambientale e della riqualificazione urbana. Con questi obiettivi avvierò subito un tavolo di confronto con i vertici del ...

