Green pass, proteste e blocchi nei porti di Genova e Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) Genova (ITALPRESS) – proteste a Genova nel giorno dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Un gruppo di portuali sta bloccando dall’alba di questa mattina il varco di ponte Etiopia, uno dei principali accessi al bacino di Sampierdarena, con uno striscione che recita “No Green pass, no fascisti”. Il presidio è organizzato dal sindacato Usb che ha indetto 48 ore di sciopero a partire dal 25 ottobre. Circa 70 persone si sono riunite all’ingresso del terminal Psa di Prà, fermo negli scorsi giorni a causa di scioperi del personale e blocchi dei camionisti scaturiti però da altre questioni.Al molo VII del porto nuovo di Trieste sono presenti circa mille tra portuali ed altre persone, in supporto, che bloccano ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 ottobre 2021)(ITALPRESS) –nel giorno dell’entrata in vigore delobbligatorio sui luoghi di lavoro. Un gruppo di portuali sta bloccando dall’alba di questa mattina il varco di ponte Etiopia, uno dei principali accessi al bacino di Sampierdarena, con uno striscione che recita “No, no fascisti”. Il presidio è organizzato dal sindacato Usb che ha indetto 48 ore di sciopero a partire dal 25 ottobre. Circa 70 persone si sono riunite all’ingresso del terminal Psa di Prà, fermo negli scorsi giorni a causa di scioperi del personale edei camionisti scaturiti però da altre questioni.Al molo VII del porto nuovo disono presenti circa mille tra portuali ed altre persone, in supporto, che bloccano ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - RaffyB_68 : RT @sostengoi40: Nelle prossime ore potrebbero verificarsi iniziative contro il Green pass davanti a ingressi aziendali e presso aeroporti,… - Testament73 : RT @Musso___: 'una piazza piena di lavoratori che protestano contro un obbligo imposto dallo Stato, non è una piazza fascista ... Il PNF, i… -