Green Pass obbligatorio: a Milano presidi di protesta e un corteo. Mezzi pubblici regolari (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ottobre 2021 - Il tanto atteso e discusso 15 ottobre è arrivato: da oggi Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro . Ed è allerta per proteste e scioperi un po' in tutta Italia, Milano ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 15 ottobre 2021), 15 ottobre 2021 - Il tanto atteso e discusso 15 ottobre è arrivato: da ogginei luoghi di lavoro . Ed è allerta per proteste e scioperi un po' in tutta Italia,...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Hibbing59 : @MenegazziMarina @ClementiF Il tampone, non il Green Pass. - Chiara58015306 : RT @lucabattanta: Le proteste contro il lasciapassare verde previste a Milano per domani. Appuntamento in piazza fontana, qui il percorso c… -