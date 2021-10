Green pass, la lotta dei portuali. E la sinistra li insulta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Diretta Instagram con Mario Giordano sul primo giorno di Green pass obbligatorio. Dalle proteste ignorate dei portuali agli insulti della sinistra contro chi si oppone al lasciapassare, passando per le responsabilità della Lamorgese nell’assalto alla Cgil. Venti minuti a dir poco esplosivi. 00:00 Saluti 03:00 Cosa rimane della prima giornata di Green pass obbligatorio al lavoro 06:00 Per Enrico Letta il tampone gratis per chi non si vaccina è come il condono per chi non paga le tasse 08:00 Perché il tampone no? 10:22 I media ignorano le proteste 12:50 Perché la protesta è nata nei porti? 15:16 La manifestazione della sinistra il giorno prima del voto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Diretta Instagram con Mario Giordano sul primo giorno diobbligatorio. Dalle proteste ignorate deiagli insulti dellacontro chi si oppone al lasciaare,ando per le responsabilità della Lamorgese nell’assalto alla Cgil. Venti minuti a dir poco esplosivi. 00:00 Saluti 03:00 Cosa rimane della prima giornata diobbligatorio al lavoro 06:00 Per Enrico Letta il tampone gratis per chi non si vaccina è come il condono per chi non paga le tasse 08:00 Perché il tampone no? 10:22 I media ignorano le proteste 12:50 Perché la protesta è nata nei porti? 15:16 La manifestazione dellail giorno prima del voto L'articolo proviene da Nicola Porro.

