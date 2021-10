Ecobonus auto elettriche verso il rifinanziamento, le ultime novità (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tante le novità in arrivo con il Dl Fiscale – collegato alla Legge di Bilancio – in fase di esame proprio nel Consiglio dei Ministri in programma per oggi, venerdì 15 ottobre (fissato inizialmente per le 11, sembrerebbe non essere ancora iniziato. Dietro il ritardo, spiegano fonti di governo, un confronto con le Regioni sulle misure relative alla sicurezza sul lavoro). Ecobonus auto elettriche verso il rifinanziamento Tra queste, dovrebbe trovare spazio il rifinanziamento dell’Ecobonus per i contributi all’acquisto di auto elettriche. Semaforo verde, infatti, dalla cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo alla proposta avanzata dal ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tante lein arrivo con il Dl Fiscale – collegato alla Legge di Bilancio – in fase di esame proprio nel Consiglio dei Ministri in programma per oggi, venerdì 15 ottobre (fissato inizialmente per le 11, sembrerebbe non essere ancora iniziato. Dietro il ritardo, spiegano fonti di governo, un confronto con le Regioni sulle misure relative alla sicurezza sul lavoro).ilTra queste, dovrebbe trovare spazio ildell’per i contributi all’acquisto di. Semaforo verde, infatti, dalla cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo alla proposta avanzata dal ...

