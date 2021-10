Dl fisco: iniziato Cdm a Palazzo Chigi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione, inizialmente convocata alle 11, è slittato di due ore per consentire un confronto con le Regioni sulle misure anti-infortuni. Sul tavolo, oltre alle norme per arginare incidenti sul lavoro e morti bianche, il dl fiscale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - E'il Consiglio dei ministri a. La riunione, inizialmente convocata alle 11, è slittato di due ore per consentire un confronto con le Regioni sulle misure anti-infortuni. Sul tavolo, oltre alle norme per arginare incidenti sul lavoro e morti bianche, il dl fiscale.

Advertising

TV7Benevento : Dl fisco: iniziato Cdm a Palazzo Chigi... - TweetsdiTeo : RT @lauraboldrini: La Lega ha già iniziato a scaricare il flop delle amministrative sul governo. Non avevamo dubbi. Oggi disertano il Cdm… - Open_gol : L'atteso faccia a faccia è iniziato alle 16.30 di oggi - Undo87918743 : @LegaSalvini Questi coglione pensa al fisco e al catasto ma nessuno dice che il prezzo unico nazionale italiano del… - Higgins05123869 : @GiampaoloGalli Lo Stato con il fisco ha incentivato per decenni l’investimento nel mattone ed ha penalizzato in t… -