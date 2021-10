David Amess | chi era il parlamentare morto accoltellato

(Di venerdì 15 ottobre 2021) SirAnthony Andrew, 69 anni, il deputato conservatore britannicodopo essere statooggi durante un incontro con gli elettori, siedeva in Parlamento per il partito ...

Corriere : Il parlamentare britannico David Amess accoltellato: è gravissimo - Linkiesta : Il parlamentare inglese David Amess è morto dopo essere stato accoltellato in chiesa - GRAN BRETAGNA - E' morto il deputato Tory David Amess, era stato accoltellato nell'Essex - Il parlamentare inglese David Amess è morto dopo essere stato accoltellato in chiesa

Deputatoaccoltellato in chiesa, deputato di 69 anni della maggioranza Tory del governo britannico di Boris Johnson, è stato aggredito oggi da uno sconosciuto e accoltellato ...SirAnthony Andrew, 69 anni, il deputato conservatore britannico morto dopo essere stato accoltellato oggi durante un incontro con gli elettori, siedeva in Parlamento per il partito ...Gran Bretagna sotto shock. Il deputato conservatore David Amess è stato ucciso a coltellate nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori.Il Deputato inglese David Amess è deceduto dopo essere stato accoltellato più volte in una chiesta dove era in corso un incontro con gli elettori.