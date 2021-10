Concorso Miur 125 funzionari area giuridica | economica e informatica | requisiti e prove

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 è stato pubblicato il bando del nuovoper l’assunzione di 125, ovvero unità di personale non dirigenziale, di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell’funzionale III, posizioneF1, del comparto funzioni centrali, presso il Ministero dell’università e della ricerca. I posti messi asono così suddivisi: 85 unità da inquadrare nell’funzionale III, posizioneF1, profilo dio amministrativo – giuridico – contabile (codice01); 10 unità da inquadrare nell’funzionale III, posizione...

Nel 2016 concorre al 'Global Teacher Prize', il premio Nobel dell'insegnamento, e viene selezionato daltra i 50 migliori docenti italiani (tra 11.000 partecipanti) nelItalian Teacher ...Nel 2016 concorre al 'Global Teacher Prize', il premio Nobel dell'insegnamento, e viene selezionato daltra i 50 migliori docenti italiani (tra 11.000 partecipanti) nelItalian Teacher ...Invio al Cspi del decreto. Il Miur ha già provveduto a dare comunicazione al CSPI per il parere, del decreto relativo alle misure in merito allo svolgimento dell’anno di prova per i neo-assunti tramit ...Il concorso ordinario dovrebbe veder svolgersi la prova scritta entro dicembre 2021. Ma servono ancora le indicazioni del governo.