Collezione orologi “Seastainable” made in Svizzera da Sea2see (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sea2see, brand innovatore da sempre attento al sociale e alla sostenibilità, i cui occhiali ‘Seastainable‘ sono stati i primi ad affrontare in modo rivoluzionario la sostenibilità, i valori dell’ambientalismo e della responsabilità sociale nel settore eyewear, annuncia il lancio della prima Collezione di orologi, prodotti con la firma unica UPSEA™ PLAS, in plastica marina riciclata. Sviluppata esclusivamente in Svizzera, la nuova Collezione di orologi Sea2see propone una categoria completamente nuova di design e include orologi con cassa e cinturino in plastica marina riciclata al 100%. Questa prima Collezione Sea2see si compone di 22 modelli, prodotti in 2 misure (41mm e 37 mm). Nel vero spirito del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021), brand innovatore da sempre attento al sociale e alla sostenibilità, i cui occhiali ‘‘ sono stati i primi ad affrontare in modo rivoluzionario la sostenibilità, i valori dell’ambientalismo e della responsabilità sociale nel settore eyewear, annuncia il lancio della primadi, prodotti con la firma unica UPSEA™ PLAS, in plastica marina riciclata. Sviluppata esclusivamente in, la nuovadipropone una categoria completamente nuova di design e includecon cassa e cinturino in plastica marina riciclata al 100%. Questa primasi compone di 22 modelli, prodotti in 2 misure (41mm e 37 mm). Nel vero spirito del ...

Advertising

zazoomblog : Collezione orologi “Seastainable” made in Svizzera da Sea2see - #Collezione #orologi #“Seastainable” - ilmondodilowei : CALVIN KLEIN Orologi donna Scopri collezione - _mir4cle_ : No vabbè lancerà una collezione di orologi? - miri__992 : RT @diaridicinema: Ryan Gosling insieme a Patrick Dempsey al party per il lancio della nuova collezione di orologi TAG Heuer a Los Angeles,… - buckymoonflower : RT @diaridicinema: Ryan Gosling è brevemente salito sul palco del party privato per il lancio della nuova collezione di orologi di TAG Heur… -