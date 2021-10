Clima: Elisabetta 'irritata', i leader parlano senza agire (Di venerdì 15 ottobre 2021) La regina Elisabetta ha criticato l'inazione dei leader mondiali nell'affrontare la crisi Climatica, ammettendo di essere "irritata" da persone che "parlano ma non agiscono". Le osservazioni della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) La reginaha criticato l'inazione deimondiali nell'affrontare la crisitica, ammettendo di essere "" da persone che "ma non agiscono". Le osservazioni della ...

