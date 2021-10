Calcio: Milan, anche Brahim Diaz positivo al Covid (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il resto del gruppo è negativo, il calciatore sta bene ed è in isolamento MilanO - Non c'è pace per il Milan che, dopo Theo Hernandez, deve rinunciare causa Covid anche a Brahim Diaz. L'ex Real Madrid,... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il resto del gruppo è negativo, il calciatore sta bene ed è in isolamentoO - Non c'è pace per ilche, dopo Theo Hernandez, deve rinunciare causa. L'ex Real Madrid,...

