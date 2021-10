Ballottaggio Roma, minacce sui muri contro Michetti: "Così si uccide una persona" (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Fascista ricordati di piazzale Loreto". È la minaccia spuntata ieri sera sui muri del comitato elettorale di Enrico Michetti , candidato sindaco del centrodestra a Roma. Due le scritte, accompagnate ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Fascista ricordati di piazzale Loreto". È la minaccia spuntata ieri sera suidel comitato elettorale di Enrico, candidato sindaco del centrodestra a. Due le scritte, accompagnate ...

