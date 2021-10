Assalto alla Cgil | i leader di Forza Nuova in carcere per concorso nel delitto di devastazione | «Fiore poteva fermare l’attacco» – Le carte

(Di venerdì 15 ottobre 2021) I sei arrestati per gli scontri di sabato 9 ottobre a Roma, tra questi i due vertici diGiuliano Castellino e Roberto, si trovano attualmente in. A deciderlo è stato il Gip, Annalisa Marzano, attraverso un’ordinanza di custodia cautelare che Open è riuscita a visionare. Di fatto, tutti e sei i protagonisti della manifestazione sono accusati, intra loro e con altre persone, di aver commesso atti didella sede di Corso d’Italia dellae di aver usato violenza nei confronti della Polizia di Stato. Tre di loro, Castellino,e Aronica sono altresì accusati di aver istigato i partecipanti a compiere atti di violenza e di. Le prove a sostegno delle accuse risultano ...

CGIL? OPERA DI QUATTRO FACINOROSI' Polacco ha proseguito facendo riferimentoprotesta di sabato scorso: 'Fino all'altro giorno i sindacati erano scomparsi, se non ci fossero stati ...Obbligo che ha scatenato proteste in tutto il Paese - comprese quelle violente, sfociate nell'sede della Cgil a Roma del 9 ottobre - e che ha spinto sindacati indipendenti e gruppi di ...Zero presenze fin qui con la Roma di Mourinho. Possibile addio a gennaio, con la Serie B che torna alla carica ...(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2021 'Sabato scorso a Roma la autorità hanno permesso al corteo di andare alla Cgil perchè Castellino aveva ...