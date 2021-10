Ascolti tv 14 ottobre 2021: Blasi chiude in crescita, ma fa la metà della fiction di Rai1 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ascolti tv: Fino all’ultimo battito vince la serata Il talent show di Canale5 chiude la prima deludente edizione con il miglior risultato , ma non basta per scalfire il vantaggio della fiction di Rai1. E così Fino all’ultimo battito ha registrato il 20% di share media con 3,955 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 18,83% e 4,235 milioni, secondo episodio 21,31% e 3,715 milioni. Settimana scorsa la stessa serie aveva raccolto il 19,1% e 3,883 milioni. Seconda posizione per l’ultima puntata, in anticipo di due, di Star in the Star su Canale5 con il 12,72% e 2,057 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show con Ilary Blasi aveva portato a casa il 10,41% e 1,898 milioni. Terza piazza per la serie tv The Good Doctor su Rai2 con il 4,90% e 1,155 milioni di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 ottobre 2021)tv: Fino all’ultimo battito vince la serata Il talent show di Canale5la prima deludente edizione con il miglior risultato , ma non basta per scalfire il vantaggiodi. E così Fino all’ultimo battito ha registrato il 20% di share media con 3,955 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 18,83% e 4,235 milioni, secondo episodio 21,31% e 3,715 milioni. Settimana scorsa la stessa serie aveva raccolto il 19,1% e 3,883 milioni. Seconda posizione per l’ultima puntata, in anticipo di due, di Star in the Star su Canale5 con il 12,72% e 2,057 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show con Ilaryaveva portato a casa il 10,41% e 1,898 milioni. Terza piazza per la serie tv The Good Doctor su Rai2 con il 4,90% e 1,155 milioni di ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 14 ottobre 2021: Fino all'ultimo battito quasi doppia Star in the star, bene Good Doctor, Pia… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 14 ottobre 2021: Blasi chiude in crescita, ma fa la metà della fiction di Rai1. “Fino all’ultimo battito… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 14 ottobre 2021: Blasi chiude in crescita, ma fa la metà della fiction di Rai1. “Fino all’ultimo battito… - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 14 ottobre 2021: Fino all’ultimo battito, Star in the Star, Lui è peggio di me - tvblogit : Ascolti tv giovedì 14 ottobre 2021: Fino all’ultimo battito, Star in the Star, Lui è peggio di me -