Alessandra Amoroso: annunciata la tracklist di "Tutto Accade" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tramite i suoi account social, Alessandra Amoroso ha rivelato la tracklist completa del suo nuovo album "Tutto Accade" Manca sempre meno all'uscita di "Tutto Accade", il nuovo album di Alessandra Amoroso, in uscita il 22 Ottobre e ora disponibile in pre-save su Spotify. Dopo l'annuncio bomba delle date dei firmacopie, tramite i suoi social, la cantante ha annunciato la tracklist ufficiale del suo disco. Oltre a rivelare i titoli dei brani, nell'Instagram post di Alessandra Amoroso è possibile ascoltare un piccolo snippet delle inedite canzoni. Ecco il messaggio della cantante: #TuttoAccade – la tracklist! Scorrendo il post, ...

AmorosoOF : Basta una scintilla e dopo… #TuttoAccade ? Il mio nuovo album in uscita il 22 ottobre da ora disponibile in pre-sav… - RadioItalia : Alessandra Amoroso incontrerà i suoi fan per presentare il nuovo album 'Tutto accade', in uscita il 22 ottobre!… - RadioItalia : 'Ma se ti aspetterò, sul ciglio senza far rumore, puoi annullare le distanze che ci separano, e intanto sopravviver… - amorosoal : RT @chovsen_: Più che un buongiorno stamattina con Alex che canta 'Urlo e non mi senti' di Alessandra Amoroso. Questa canzone è stata una d… - amorosoal : Pre order #TuttoAccade ?? Tutto accade di Alessandra Amoroso -